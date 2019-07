Lavoravano l’oro, ora finiscono all’asta

CHIASSO - Dalle ville agli stabilimenti industriali. Sempre più spesso l’immobiliare in Ticino passa dalle aste organizzate vuoi dall’Ufficio esecuzioni vuoi, come in quest’ultimo caso, da quello dei fallimenti. L’appuntamento è fissato al prossimo 17 settembre, alle 14.30, a Viganello, ma la proprietà messa all’incanto si trova in viale Bertola a Chiasso. È qui che aveva sede la Trecor Sa, azienda che produceva componenti per l’industria orologiera e della gioielleria. Un’epoca d’oro che si è però interrotta bruscamente nel maggio 2017 con il fallimento deciso dal pretore di Mendrisio Sud e la perdita del lavoro per una sessantina di dipendenti.

Ora l'ultimo capito. All’asta finiscono ora il capannone (risalente al 1929 e ampliato negli anni) che ha una cubatura di 21mila metri cubi e i relativi sedimi nella zona residenziale artigianale est di Chiasso. Il perito ha stimato il valore reale dell’oggetto a 10,6 milioni di franchi.

Google Maps