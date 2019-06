Due case completamente invase dai gerani

QUARTINO – Una casa completamente invasa dai gerani. Anzi, due case. Quella di Quartino, in cui vive. E quella di Pian San Giacomo, in cui trascorre le vacanze. Passione singolare quella di Amabile Sargenti, simpaticissima 73enne che abita sul Piano di Magadino, nella zona dell' "Isola Martella". La sua abitazione è un inno alla gioia. «Io amo i gerani, fin da quando ero bambina. Sono fiori speciali, a cui sono attaccata affettivamente».

Ogni giorno si dedica a "loro" – Tanto che ne possiede oltre 150 in pianura e circa 200 in montagna. «Li curo come se fossero una parte di me – ammette –. Ogni giorno mi dedico a "loro". Ci vuole tempo, certo. E se fossi più giovane, ne coltiverei ancora di più».

Una bella famiglia – Poco male. La sua è una coltivazione quasi da record, dal momento che la signora in questione non è né fiorista, né biologa. «Ho lavorato in fabbrica da ragazza. Poi a 20 anni mi sono sposata, ho avuto due figlie. Mio marito Sergio ha un'azienda di commercio di bestiame, ho sempre lavorato con lui da allora».

Scontenta del suo nome – Spiritosa. Genuina. Nostrana. Amabile è una donna d'altri tempi. Gentile e spontanea. «Sono contenta della mia vita. L'unica cosa che non mi piace è il mio nome. Amabile. È stupido, secondo me. Ma ai tempi in cui sono nata io, ti davano ancora quei nomi per ricordare i poveri morti. Io lo dico a tutti: chiamatemi Mabi, che è meglio».

Eros Taddei