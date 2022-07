Piovono massi sull'auto, grave un 52enne

WASSEN - Temporali pericolosi, oggi, in canton Uri. A causa del maltempo due metri cubi di roccia si sono staccati da una parete a Wassen, cadendo per 20 metri fino alla strada sottostante. Un'automobile di passaggio è stata colpita dai massi sulla zona del parabrezza e del tettuccio e il conducente ha riportato gravi ferite. L'uomo, un 52enne, è stato elitrasportato in ospedale dalla Rega.