Svizzeri, popolo di camminatori

BERNA - Gli svizzeri sono sempre più sportivi e sono le camminate a farla da padrone: dal 2014 al 2020 le ore dedicate a questa attività sono cresciute di 37 milioni, arrivando a un totale di 199 milioni. È quanto emerge da uno studio dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO).

Molto amato, si legge in un comunicato odierno dell'UFSPO, è il cosiddetto quintetto svizzero, ovvero camminata, ciclismo, nuoto, sci e jogging. Come detto la camminata è la più apprezzata in assoluto, con il 56,9% della popolazione che nel 2020 la praticava (44,3% nel 2014).

Mentre il 95% delle donne e degli uomini si dedica alle camminate in modo indipendente, nel gruppo di discipline yoga, pilates, body mind solo il 29% degli intervistati non pratica queste attività sportive in modo organizzato. La tendenza è ancora più marcata nei classici sport di squadra, come ad esempio la pallamano.

Il golf e il tennis hanno visto la loro popolarità aumentare solo leggermente rispetto al 2014. Entrambi questi sport sono particolarmente apprezzati nelle classi di reddito più elevate.

Per la statistica odierna sono state analizzate in modo particolarmente approfondito e dettagliato le domande cui hanno risposto 13'621 persone (dai 10 anni in su) per le 41 discipline menzionate più spesso.