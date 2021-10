NEUCHÂTEL - Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in una falegnameria a Chézard-Saint-Martin, nella Val-de-Ruz (NE). Non vi sono feriti, ma i danni sono ingenti, ha indicato la polizia in una nota.

Quando sono divampate le fiamme fortunatamente nessuno si trovava nell'edificio. Una ventina di pompieri sono intervenuti per spegnere il rogo. Le cause dell'accaduto non sono ancora chiare.