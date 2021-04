Con sei chili di cocaina in auto, arrestato "turista" olandese

ZURIGO - Un "turista" olandese di 45 anni è stato arrestato ieri a Zurigo-Affoltern con sei chili di cocaina e 25'000 franchi in contanti. La droga - il cui valore di vendita è di mezzo milione di franchi - e il denaro erano nascosti in modo professionale in un'auto, indica la polizia cantonale in una nota odierna.

L'uomo ha attirato l'attenzione guidando in modo insicuro nel quartiere, a bordo di una vettura con targhe tedesche. Un controllo da parte della polizia ha fatto emergere incongruenze sul motivo del suo arrivo in Svizzera. Per ulteriori chiarimenti, il 45enne è stato portato in polizia, dove un'ispezione dettagliata al veicolo ha permesso di scoprire la droga e i soldi.