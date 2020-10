Schianto di un elicottero: trovato vivo dopo sette ore e mezza

SION - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nello schianto di un elicottero privato ieri pomeriggio in Vallese, ha annunciato oggi la società Air Zermatt. Il relitto dell'aereo è stato trovato dopo ore di ricerche a Cervinia (I).

L'incidente è avvenuto nei pressi del Breithorn (VS/I), montagna di 4164 metri poco a oriente del Cervino. Air Zermatt è stata allertata ieri sera e ha avviato le ricerche, alle quali hanno preso parte anche un Super Puma dell'esercito e soccorritori a piedi e in motoslitta. Sul versante italiano le operazioni di ricerca e recupero sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di finanza.

Il relitto è stato localizzato poco prima di mezzanotte «nella zona di confine, su suolo italiano», ha indicato Air Zermatt a Keystone-ATS. Secondo l'agenzia di stampa italiana Ansa, l'elicottero è precipitato in territorio di Cervinia, a oltre 3000 metri di altitudine, in una zona impraticabile. Sul posto i soccorritori hanno scoperto «inaspettatamente» che uno dei due uomini era sopravvissuto nel relitto per sette ore e mezza. In grave ipotermia, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Berna. L'altro occupante del velivolo era già deceduto all'arrivo dei soccorsi.

Secondo Ansa, che si basa sui primi elementi dell'inchiesta del soccorso alpino di Breuil-Cervinia, i due uomini, italiani, si sono recati ieri in Valle d'Aosta per sciare nella zona delle Cime Bianche Laghi con un elicottero del tipo Robinson a quattro posti. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando i due volevano rientrare. L'Agenzia italiana per la sicurezza aerea ha aperto un'indagine.

