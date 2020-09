Motoscafo in verticale: è rimasto impigliato in un cavo

ESTAVAYER - Un motoscafo in posizione verticale nel Lago di Neuchâtel? È il risultato di un incidente - fortunatamente senza feriti - che si è verificato ieri a Estavayer-le-Lac, nel Canton Friburgo. La barca è rimasta impigliata in una fune di un impianto per il cable skiing (lo sci nautico in cui si viene trainati da una sorta di funivia).

La polizia friburghese è stata allertata attorno alle 23. Ma quando è giunta sul posto, ha trovato soltanto il motoscafo. Le tre persone che si trovavano a bordo del natante al momento dell'incidente, erano già state portate in salvo - tutte illese - da un altra barca.

Per questioni di sicurezza, al momento l'impianto per il cable skiing resta chiuso. La barca è stata nel frattempo recuperata.