Ubriaco, cerca di scappare dalla polizia. Nei guai un 33enne

SCHATTDORF - Un automobilista ubriaco, nella notte tra sabato e domenica, ha cercato di sfuggire alla polizia del canton Uri tra Schattdorf ed Erstfeld. L'uomo, un 33enne, è stato però fermato dagli agenti che lo hanno sottoposto al controllo dell'etilometro, che ha evidenziato un risultato di 0,99 mg/l (che corrisponde a quasi il due per mille).

All'uomo è stata ritirata la patente, indica in una nota odierna la polizia cantonale urana, precisando che anche il veicolo sul quale l'uomo viaggiava non era in condizioni adeguate per la circolazione.

Attorno alle 3.30 di domenica mattina alcuni cittadini hanno allertato la polizia, riferendo che un automobilista aveva urtato uno spartitraffico a Schattdorf. Gli agenti, poco dopo, hanno rintracciato il veicolo nei pressi di Erstfeld: il 33enne ha però ignorato il segnale della polizia e cercando di eludere il controllo è ha traversato a velocità eccessiva una zona residenziale. In seguito ha parcheggiato l'auto per non farsi trovare, ma il suo tentativo è fallito.

Il Ministero pubblico urano ha ordinato all'uomo un test del sangue e delle urine.