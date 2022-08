La benzina scontata che gli svizzeri dovrebbero pagare a prezzo pieno

La polemica corre su Twitter. Da parte sua in una messaggio diffuso ieri su Twitter e ripreso oggi da Le Matin, Hervé torna alla carica. Dopo aver ringraziato Poggia per «mantenere il dibattito a un livello elevato» il parlamentare ha ammesso che i consumatori svizzeri non sono direttamente responsabili di questa situazione: a suo avviso rimane però una «incongruenza di confine». Tanto più che in settembre e ottobre lo sconto sul carburante da parte del governo francese dovrebbe passare da 18 a 30 centesimi: senza tener conto del rafforzamento del franco, «la sovvenzione, il regalo pagato dai contribuenti francesi, sarà dell'ordine di 15 euro per ogni pieno in settembre e ottobre», sottolinea Hervé.