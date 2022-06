Candidare la Svizzera alla Conferenza ONU sul clima

BERNA - Al Consiglio federale non dispiacerebbe organizzare una futura Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Per questo motivo ha incaricato oggi i dipartimento dell'ambiente (DATEC), delle finanze (DFF) e degli esteri (DFAE) di elaborare entro l'autunno una proposta per lo svolgimento dell'evento, che illustri anche le opportunità e i rischi per la Svizzera nonché il fabbisogno di risorse finanziarie e umane.