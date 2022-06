Quando immigrare in Svizzera si rivela una delusione

Molti altri lettori riferiscono situazioni simili. Nonostante vivano in Svizzera da molto tempo, molti tedeschi non sono riusciti a crearsi una cerchia di amicizie con gli svizzeri: «Parliamo la stessa lingua, ma siamo molto distanti in termini di carattere e di cultura», secondo T.T.*. S.B.*, che è venuta in Svizzera con un ex partner, ha vissuto prima a San Gallo, poi a Zurigo. Ora è qui da 20 anni, ma non si sente ancora a suo agio. Cosa le manca in particolare? «La scioltezza. Che le persone si incontrino per un caffè ogni tanto. Spontaneità e umorismo sono parole estranee qui».