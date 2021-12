10'163 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Svizzera

BERNA - In Svizzera si sono registrati 10'163 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, sulla base del bollettino odierno dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Sono poi stati segnalati altri 51 nuovi decessi, con 160 persone che sono state ricoverate in ospedale. Per quanto riguarda i nosocomi, l'occupazione complessiva degli ospedali svizzeri è dell'84%, del quale 7,10% è relativo a pazienti Covid. Le unità di terapia intensiva sono piene all'82% (il 34,30% è occupato da pazienti Covid).

Le infezioni rimangono quindi stabili rispetto a ieri (10'894). Mercoledì, lo ricordiamo, erano invece 12'598, la cifra più alta mai registrata dall'inizio della pandemia.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono invece 68'947, con un tasso di positività del 14,74%.

Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è di 119'557. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 1372,74. Il tasso di riproduzione (in ritardo di una decina di giorni) si attesta a 1,12.



Tio.ch / 20 Minuti

Situazione vaccinale

Il 66,30% della popolazione in Svizzera è totalmente vaccinata. Il 36,66% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una terza dose.

Prendendo in considerazione solo coloro con più di 12 anni, il 75,44% della popolazione elvetica (over 12) è completamente vaccinata.

Isolamento e quarantena

In Svizzera si contano attualmente 57'538 persone in isolamento e 37'434 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.



