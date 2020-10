Grigioni: obbligo di mascherina negli spazi pubblici chiusi

COIRA - Giro di vite alle misure di protezione contro il coronavirus: nei Grigioni da domani 17 ottobre alle sei del mattino scatta l'obbligo d'indossare la mascherina in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico. È quanto si evince dal Foglio ufficiale pubblicato oggi.

Il provvedimento riguarda in particolare negozi, centri commerciali, uffici postali, musei, teatri, edifici amministrativi, chiese e spazi comuni religiosi, cinema, stazioni (inclusi i marciapiedi e i sottopassaggi), biblioteche, alberghi ed esercizi di ristorazione (inclusi quelli in bar, club, discoteche ecc.).

Sono esclusi da tale obbligo i bambini che non hanno ancora compiuto i dodici anni e le persone che possono dimostrare di non poter indossare una mascherina per ragioni particolare, in special modo di carattere medico.

Nelle scuole elementari pubbliche e private, tutti gli adulti devono indossare le mascherine, tranne che all'interno delle aule. Nel caso non fosse possibile rispettare la distanza minima di un metro e mezzo tra insegnanti e alunni, allora bisognerà ricorrere alle protezioni. I comuni sono responsabili dei controlli.

Tutti seduti in bar e ristoranti - Sempre per fare fronte al rapido aumento dei casi anche nei Grigioni, le autorità retiche hanno deciso d'introdurre l'obbligo di consumazione seduti negli esercizi della ristorazione. Inoltre, gli avventori si potranno togliere la mascherina soltando nel momento in cui hanno preso posto a un tavolo.

I nuovi provvedimenti entreranno in vigore domani 17 ottobre alle 6 e saranno validi almeno fino a martedì 15 dicembre.