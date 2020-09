Condizioni di lavoro negli asili nido: a Zurigo si manifesta

ZURIGO - In virtù di un recente caso di presunti maltrattamenti in una struttura del luganese, la situazione degli asili nido è tornata d'attualità anche in Ticino. Per chiedere migliori condizioni di lavoro in queste strutture a Zurigo si sono riunite oggi circa 500 persone.

Le cattive condizioni di lavoro, la costante reperibilità, l'incompatibilità con la vita privata e i bassi salari hanno spinto molte persone in piazza nonostante la pioggia, ha twittato il Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD/SSP.

La manifestazione è stata organizzata da un gruppo di lavoratori del settore. La polizia cittadina ha dichiarato a Keystone-ATS che l'evento, che aveva ricevuto l'avallo delle autorità, si è svolto in maniera pacifica.

"Das System macht eus nur Problem, mir sind am Limit sch** uff eure Profit"

Bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen. #Unionize#kitasamlimit #horteamlimit pic.twitter.com/HYZxjGLSf1 — VPOD Schweiz / SSP Suisse (@VPOD_Schweiz) September 26, 2020

"Schluss mit Spare, Betreuung is kei Ware."

Schlechte Arbeitsbedingungen, ständige Verfügbarkeit, Unvereinbarkeit mit Privatleben, niedrige Löhne. Das treibt viele Menschen heute trotz Regen auf die Strasse.#eslängt #AufwertungJetzt! pic.twitter.com/41t988b9bE — VPOD Schweiz / SSP Suisse (@VPOD_Schweiz) September 26, 2020