Che cos’è la misteriosa creatura vicino al lago di Toma?

SEDRUN - «Non ho mai visto niente del genere». Così Mario Bröhl ha commentato l’avvistamento di sabato nei pressi del lago di Toma.

Il fotografo tedesco si trovava in Svizzera per immortalarne le bellezze e, mentre stava filmando il paesaggio, la sua attenzione è stata colta da qualcosa in movimento tra le rocce.

«All’inizio ho pensato che fosse uno stambecco», ha scritto su Instagram, dove ha condiviso il video. Ma dalle immagine sembra che “la creatura” sia in grado di muoversi in posizione eretta. Mario Bröhl ha assicurato che il video non è stato modificato e non è un fake.

È un animale o un essere umano? Tra i suoi followers e i lettori di 20 Minuten le ipotesi sono molte. Alcuni sono convinti che si tratti di un semplice escursionista munito di zaino. Altri vedono un cacciatore che porta una preda sulle spalle, o semplicemente uno strano personaggio che indossa una pelliccia e un paio di corna.

Sul “caso” si è espresso anche Martin Cavegn, guardiacaccia della zona: «Abbiamo visto il video diverse volte, anche zoomandolo. È sicuramente una persona», anche se in quella zona «è molto improbabile che si tratti di un cacciatore».

E c’è anche chi addirittura ipotizza la presenza di una creatura mitica, come lo “Yeti svizzero”.

Il mistero resta aperto.