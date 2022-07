Alonso vs Leclerc: «Doveva essere penalizzato»

«È stata una corsa divertente e siamo felici di aver terminato al quinto posto», sono state le parole dello spagnolo riportate da "Sportal". «Speravo ci sarebbe stata un po’ d’azione alla fine che ci avrebbe consentito di salire sul podio, ma è stato stimolante lottare per le prime cinque posizioni. Realisticamente avrei però dovuto conquistare il quarto rango, dato che ho visto Leclerc spostarsi più volte davanti ad Hamilton e, rispetto a quello che mi è successo in Canada, credo che non fosse consentito e doveva essere penalizzato. Come giudico la mia monoposto? Guardando al weekend nel suo complesso, penso che la vettura fosse molto buona e mi sono sentito più competitivo rispetto alle altre gare disputate finora in questa stagione. Siamo andati bene dimostrando un ritmo costante. Mi aspetto di continuare in questa direzione e mi auguro di mantenere una certa competitività anche nelle prossime gare. Devo congratularmi con Sainz per la sua prima vittoria e sono contento che Zhou stia bene dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto. Questa è la dimostrazione di quanto sia avanzata la sicurezza nelle moderne gare di F1».