Lorenzo esalta Rossi: «Valentino è il Michael Jordan delle moto»

Jorge Lorenzo ha incoronato Valentino Rossi come il miglior pilota del motomondiale di tutti i tempi, sebbene fra i due rivali ci sia spesso stata qualche frizione in passato.

«Valentino è stato davvero importante per il motociclismo, è come se fosse il Michael Jordan delle moto. Marquez? Se in futuro dovesse continuare a collezionare successi allora potremo riparlarne», si può leggere sulle colonne di "AS". «Nella mia carriera ho avuto tre rivali storici. Inizialmente fu Pedrosa (250cc e Moto GP) ed è anche capitato che non ci siamo salutati. Poi il mio obiettivo è stato quello di riuscire a competere con Valentino Rossi, dove ci sono state grandi battaglie anche fuori dalla pista. Infine, dal 2013, Marc Marquez(...)».

Intanto il Dottore ha dichiarato sul sito della Moto GP che - oltre al ritiro - ha un'altra (sola) possibilità per il 2021, ovvero disputare il campionato Mondiale della classe regina con la scuderia Petronas, team satellite della Yamaha.







Keystone (archivio)