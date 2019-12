Hamilton & Ferrari, ecco l'assist di Wolff: «A volte cambiare fa bene»

PARIGI (Francia) - In occasione del "Fia Prize Giving" di Parigi, il team principal della Mercedes - Toto Wolff - ha fornito la sua opinione riguardante l'ipotetico passaggio di Lewis Hamilton alla Rossa nella stagione 2021. «Lewis alla Ferrari? Deve fare quello che pensa sia meglio per sè: a volte cambiare fa bene», ha analizzato Wolff.

Sullo stesso tema si è espresso anche Charles Leclerc, che ha confessato alla "Gazzetta dello Sport": «Se darei il benvenuto a Hamilton nel 2021 in Ferrari? Certo, siamo in F1 e vogliamo lottare contro i migliori. A me è già stata data una grande possibilità, ovvero di poter imparare moltissimo da un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel in qualità di compagno di squadra. Con questi grandissimi piloti di fianco si può solo crescere(...)».

keystone-sda.ch / STF (ALI HAIDER)