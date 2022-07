Frolik e Varone salutano la Svizzera

L'attaccante ceco - nonostante un contratto ancora valido con il Losanna per un anno - si è accordato con il Bili Tygri Liberec e giocherà in Patria. Con i vodesi il 34enne - che nella sua carriera ha anche giocato per 13 stagioni in NHL - ha messo a referto 14 punti in 23 incontri disputati.