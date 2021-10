L’HC Ladies Lugano pronto a risolvere la causa di fallimento

LUGANO - Non è stato ovviamente con le mani in mano l'HC Ladies Lugano. Con l'intento di stoppare la procedura di fallimento a suo carico "attivata" da un ex dipendente, il club bianconero ha deciso di presentare un ricorso. La speranza della società, convinta di essere dalla parte della ragione, è quella di risolvere velocemente la causa pendente.

Di seguito la nota dell'HC Ladies Lugano:

"Come annunciato dal dipartimento delle istituzioni del cantone Ticino, l’HC Ladies Lugano fa fronte oggi a un contenzioso innescato da un suo ex-allenatore la cui procedura è sfociata in una decisione di fallimento. La società annuncia che si sta attivando per via giudiziaria in modo da risolvere la causa pendente."