Il match fra Losanna e Bienne è stato annullato

BIENNE - La sfida fra Losanna e Bienne - in programma questa sera - è stata annullata a causa della quarantena prolungata dei Seelanders. Dopo Rajala è infatti risultato positivo al coronavirus anche Hügli.

Il match in questione non verrà più recuperato, di conseguenza la classifica di regular season di National League verrà definitivamente calcolata in funzione al quoziente per partita, dove si dividerà il numero di gare giocate al numero di punti totali.

Per la cronaca martedì e giovedì prossimo il Bienne affronterà rispettivamente Rapperswil e Ambrì, ma non conoscendo ancora la durata dell'isolamento della squadra, i due incontri non sono ancora stati cancellati.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)