La quarantena di Inti Pestoni: «Sto diventando un buon uomo di casa»

BERNA - In questo periodo un po' tutti ci stiamo... riscoprendo! Non potendo svolgere attività all'aperto (escluse quelle strettamente necessarie), bisogna "inventarsi" qualcosa tra le mura di casa per ingannare il tempo. Un problema per Inti Pestoni? Assolutamente no. Da padre di due bimbe, l'attaccante ticinese del Berna ha il suo bel daffare: le sue giornate sono a dir poco variate...

«Sto diventando un buon uomo di casa - ha ammesso il ticinese degli Orsi - Passo tutto il tempo con la mia famiglia, senza disdegnare qualche esercizio per mantenermi in forma. In questo periodo mi sto proprio rendendo conto di quanti lavori ci siano da fare in casa per mantenere tutto ordinato. Vi posso dire che, per aiutare la mia compagna, ho iniziato anche a stirare...».

Ma non è tutto... «Negli ultimi tempi sono l'addetto della cena. Alla sera faccio io da mangiare. Pietanze ticinesi? Amiamo le costine, ma in generale ci stiamo ingegnando, proviamo spesso ricette nuove».

E poi alla sera un po' di svago con... Mattia Bottani. «Quando le bimbe sono andate a letto accendo la Playstation. Gioco un po' con lui, ma non ci sfidiamo né a calcio né a hockey. Da un po' di tempo ci divertiamo con un altro gioco».

C'è qualcosa della routine a cui eravamo abituati che manca a Pestoni? «A volte mi manca l'ambiente dello spogliatoio, in particolare poter scherzare con i compagni. Ma devo dire che in generale non ci sto pensando molto, mi diverto troppo in casa con le mie bimbe...».

Tra pochi giorni sarà già tempo di preparazione atletica... «Ufficialmente iniziamo il 20 aprile. Ma la società ci ha comunque fornito un piano da seguire per questo periodo, così da non arrivare fuori forma al primo giorno».

Che hockey ritroveremo nel campionato 2020-21? «Diciamo che questa crisi è praticamente combaciata con la pausa che facciamo di solito. Ora dobbiamo capire se potremo iniziare a settembre: in caso affermativo non penso cambierà molto...».

Nel tuo Berna c'è una novità in... rosa, l'ingaggio di Florence Schelling in qualità di direttore sportivo. Una prima per il nostro hockey... «L'ho incrociata qualche volta, ma non la conosco personalmente. Ha sicuramente tantissime conoscenze nel mondo dell'hockey: se hanno deciso d'ingaggiarla è perché è pienamente in grado di svolgere questo lavoro».

Keystone (archivio)