Kneubuehler suona la carica: «Con i Dragoni servirà più cattiveria»

AMBRÌ - Dimenticare l’amarezza del derby - dove è mancato qualcosa a livello di prestazione -, imparare la lezione e ripartite già dal match di venerdì contro il Friborgo. L’obiettivo è chiaro in casa Ambrì, dove il focus è già proiettato sul duello con i sin qui zoppicanti Dragoni.

«Hanno avuto un inizio complicato e non si è ancora capito esattamente il loro potenziale, ma sarebbe un grosso errore pensare che questo sia per noi un vantaggio - esordisce Johnny Kneubuehler, 23enne attaccante biancoblù - Saranno affamati e, a livello di roster, ci sono nomi davvero importanti. Starà a noi giocare “da Ambrì” e guadagnare i 3 punti, col vantaggio di poterlo fare davanti ai nostri tifosi».

Servirà uno “step” in più rispetto alla stracantonale, dove l’Ambrì - pur rimanendo in partita sino alla fine - è stato poco incisivo (e convinto).

«Vero. Nel derby abbiamo lottato, ma il Lugano non ha rubato nulla. Il loro successo è stato meritato. Ci è mancato un 10-15% a livello di cattiveria agonistica. Davanti al nostro pubblico potevamo fare di più. Ora abbiamo alle spalle 8 partite e sarebbe sbagliato pensare troppo al passato. Dobbiamo concentrarci sul presente e sul prossimo avversario che si chiama Friborgo».

Dopo i burgundi, i leventinesi incroceranno i bastoni con la truppa di Peltonen nella nuova scintillante Vaudoise Arena. Per Kneubuehler, che ha mosso i primi passi in National League proprio nel Losanna, sarà un match speciale.

«Sarà una partita speciale per tutti, con la maglia di Huet che verrà ritirata prima dell’incontro. Personalmente sarò ancora più motivato, pronto a dare il 110%. Conosciamo le loro qualità, le abbiamo viste anche nell’amichevole vinta contro i Flyer: servirà un grande match».

Dopo una prima stagione condita da alcune difficoltà (35 presenze, 2 gol e 2 assist), Kneubuehler si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nello scacchiere di coach Cereda.

«Sono davvero contento. Mi sono guadagnato un posto e voglio tenermelo. So che non mi verrà regalato niente: per farlo devo continuare in questa direzione. Ora non devo montarmi la testa o essere troppo soddisfatto, anzi… devo insistere e lavorare ancora di più», conclude Johnny Kneubuehler, attaccante alla sua seconda stagione ad Ambrì.