National League: cambiano alcune regole

BERNA - In occasione dell’Assemblea di lega della National League & Swiss League che si è svolta mercoledì, i rappresentanti dei club hanno deciso di apportare alcune modifiche alle regole in vista della stagione imminente.

- Rete realizzata con il pattino: Una rete viene concessa se il giocatore che attacca devia il disco in rete dopo averlo toccato con il pattino. La rete è valida anche se il giocatore tocca il disco girando o muovendo il pattino. Per contro, la rete viene annullata in caso di evidente calcio dato con la gamba o con il pattino (regola IIHF 96).

- Bastone sul ghiaccio: I giocatori possono muovere i bastoni persi sul ghiaccio, a patto che ciò non disturbi il gioco o l’andamento dell’azione. Se l’andamento dell’azione o un giocatore viene disturbato o intralciato, muovere un bastone può comportare una penalità (regole IIHF 120 + 210).

- Passaggio con la mano / bastone alto: Ogni rete preceduta da un presunto passaggio con la mano o bastone alto può essere verificata con l’ausilio del Video Goal Judge System. Se dopo aver consultato le immagini viene riscontrato un passaggio con la mano o un bastone alto poco prima della rete (conformemente alle regole IIHF 74 + 75), la rete viene annullata. La rete non viene per contro annullata se viene constatato che la squadra non all’attacco ha preso possesso del disco dopo la violazione della regola da parte della squadra all’attacco e prima della rete oppure se il disco ha lasciato la zona di difesa della squadra non all’attacco dopo aver violato la regola.

- Coach’s Challenge Offside: Se un Coach’s Challenge non porta all’annullamento della rete, la squadra riceve una penalità minore di panchina per ritardo di gioco. Questa penalità minore di panchina può essere scontata da qualsiasi giocatore che viene designato dall’allenatore della squadra penalizzata.

TiPress (archivio)