La Juve dà i numeri e scarica Ramsey

Ebbene oggi la Vecchia Signora ha annunciato i nuovi numeri di maglia per la stagione 2022/23, e ai più attenti non è sfuggita un’assenza. Se in primo piano sono finiti i cambi di Vlahovic (che ha lasciato la 7 per prendere la 9) e Chiesa (passato dal 22 al 7), a Ramsey non è stato assegnato nessun numero. Il suo 8 è ormai vacante, ulteriore segno che - in un modo o in un altro - lascerà Torino.