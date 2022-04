Georgina, da CR7 uno stipendio da favola

MANCHESTER - Anche Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha il suo stipendio mensile. Fra i 50 e i 100'000 euro: questa la cifra che la modella avrebbe a disposizione ogni mese, "girata" direttamente dal conto dorato di CR7.

Secondo la rivista El Nacional l'ammontare esatto dipenderebbe dalle spese personali e quelle dei bambini, alle quali la donna deve far fronte. La coppia ha una bimba di cinque anni di nome Alana, avuta nel 2017. Tuttavia Georgina nelle sue giornate si occupa anche dei figli più grandi dell'ex calciatore della Juve: Cristiano Jr e altri due bambini Eva e Mateo (nati da madre surrogata). Famiglia che, prossimamente, si allargherà (così come presumibilmente lo stipendio della donna...) visto che sono in arrivo due gemelli.

Come lei stessa ha sottolineato in passato, quello raggiunto è un tenore di vita che si è guadagnata con sudore e sacrifici. «Sono felice di essere la fidanzata di Cristiano Ronaldo, sono completamente innamorata di lui e per questo mi sento fortunata. Sono consapevole che essere la sua compagna mi offre molte opportunità ma non sono solo la “compagna di”. Quello che ho in banca, per cui ho lavorato, l'ho costruito io. Sono orgogliosa del mio lavoro e di come ho gestito la mia carriera, trovando un equilibrio tra la mia dedizione professionale, personale e familiare».

Imago