Lugano bloccato, lo Zurigo banchetta

LUGANO - Alla quinta da proprietario - ad interim o titolare - della panchina del Lugano, Mattia Croci-Torti ha conosciuto l'amarissimo sapore della sconfitta.

Anzi, ha conosciuto l’amarissimo sapore della “non prestazione”. Perché più che per il rovescio di Zurigo, non certo un risultato impronosticabile, il mister ha alzato gli occhi al cielo davanti alla partita giocata dai suoi.

Ai risultati positivi raccolti contro, nell’ordine, Basilea, Grasshopper, Lucerna e Losanna, i bianconeri erano arrivati unendo attenzione, compattezza e coraggio. Croci-Torti non aveva fatto rivoluzioni ma aveva saputo spingere gli undici (e più) scesi in campo a fare benissimo il loro lavoro. Nella tana dei biancoblù invece qualcosa non ha funzionato. L’azione del gol, pensata da Marchesano e conclusa da Ceesay, è per esempio una costante del gioco della truppa di mister Breitenreiter della quale i bianconeri erano a conoscenza. La fase di transizione, spessissimo punto di forza dei ticinesi, per raccontare un altro problema, non è stata fatta con la giusta velocità e precisione. Poi ci sono state distanze non mantenute ed errori individuali. È uscito insomma un incontro nel quale, fino allo svantaggio, il Lugano ha pensato esclusivamente a difendere senza mai riuscire a lasciare il segno nella metà campo rivale. Un incontro che poi, una volta sbloccato, i tigurini non hanno fatto fatica a chiudere, con merito, in vantaggio.

Il sabato indigesto deve far preoccupare i tifosi del Lugano? Non se rimarrà una recita isolata. Dalla brusca frenata, Sabbatini e soci potrebbero anzi pure ripartire con una velocità maggiore rispetto a quella tenuta nello scorso mese. Importante, perché questo accada, è tuttavia che capiscano dove e cosa hanno sbagliato e ne traggano insegnamento. In fretta però, perché nel prossimo weekend c’è il complicato incrocio del Sankt Jakob-Park. Pur rallentato dalle fatiche europee, come ha fatto lo Zurigo pure il Basilea proverà a comandare il gioco, a usare ritmo e qualità per aprirsi una breccia nel muro bianconero. “Tenere” e soprattutto non essere completamente passivi è l’unico modo che avranno gli uomini del Crus per riuscire a rialzarsi, chiudendo così immediatamente la parentesi del Letzigrund.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)