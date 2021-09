Definito il programma degli ottavi di Coppa Svizzera

LUGANO/CHIASSO - Date e orari dei match validi per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera sono stati fissati.

Tre partite si svolgeranno martedì 26 ottobre, le altre cinque mercoledì 27 ottobre. Proprio in quest'ultima data scenderanno in campo Lugano e Chiasso, le due ticinesi rimaste in corsa. Entrambe impegnate in casa alle 19.30, i bianconeri ospiteranno lo Young Boys mentre i momò riceveranno il San Gallo.

Ecco il programma

Martedì 26 ottobre

19.00 Aarau-Losanna

20.00 Bienne-Stade Losanna

20.15 Yverdon-Zurigo

Mercoledì 27 ottobre

19.00 Etoile Carouge-Basilea

19.30 Chiasso-San Gallo

19.30 Lugano-Young Boys

20.00 Thun-Servette

20.15 Sciaffusa-Lucerna

Ti-press (Samuel Golay)