Tre punti in extremis per tornare la vetta

MILANO - Inter prima in classifica? Solo per un paio d’ore. La squadra che chiuderà l’anno davanti a tutti è il Milan. I rossoneri si sono ripresi la vetta superando, in una sfida intensissima, 3-2 la Lazio. In vantaggio 2-0 dopo 17’ grazie ai gol di Rebic e Calhanoglu, il Diavolo si è fatto riprendere dai biancocelesti, a segno con Luis Alberto (al 28’, dopo un rigore sbagliato da Immobile) e Immobile (59’). Al 92’ ha però nuovamente messo la freccia e, con Theo Hernandez, ha operato il sorpasso decisivo. Nel match e in graduatoria.

La 14esima giornata di campionato ha visto festeggiare - tra grandi sofferenze - pure la Roma, salita al terzo posto della classifica piegando 3-2 il Cagliari (gol giallorossi di Veretout, Dzeko e Mancini), e il Sassuolo, avanti con lo stesso punteggio in casa della Sampdoria (punti neroverdi di Traorè, Caputo e Berardi). Vittorie esterne le hanno colte pure il Genoa, impostosi 2-1 a La Spezia, e il Benevento, che ha superato 2-0 l’Udinese.

Pari deludenti, infine, per il Napoli, che non è andato oltre l’1-1 interno (gol di Insigne al 92’) contro il Torino, e per l’Atalanta, che ha sprecato un doppio vantaggio (due reti di Muriel) e ha chiuso 2-2 a Bologna.

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)