Il Napoli si divora l'Atalanta

NAPOLI - Non scendeva in campo dallo scorso 27 settembre e, dopo aver perso 3-0 a tavolino la gara con la Juve per non essersi presentato a Torino, il Napoli ha subito fatto la voce grossa.

Al San Paolo i partenopei hanno infatti inflitto all'Atalanta (priva di Freuler) la prima sconfitta stagionale, vincendo con il netto risultato di 4-1 e salendo a quota otto punti in classifica.

Gli uomini di Gattuso hanno tirato fuori tutta la loro rabbia nella parte iniziale della gara, trovando tutte e quattro le segnature - firmate da Lozano (doppietta), Politano e Osimhen - nei primi 45'. Il gol di Lammers ha soltanto addolcito un po' la pillola ai bergamaschi.

