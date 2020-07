Eurogol e 3 punti d'oro: «Oggi è toccato a me: vittoria fondamentale»

LUGANO - Nel segno di Olivier Custodio. Il Lugano, caparbio e combattivo, ha superato 1-0 lo Zurigo grazie a un eurogol del centrocampista. I 3 punti conquistati sono importantissimi in ottica salvezza, soprattutto considerando anche le vittorie di Thun e Sion.

«Sono felice di aver trovato la via del gol, è stato importante - commenta Custodio, che sabato a Basilea dovrà però accomodarsi in tribuna in quanto squalificato (quarto giallo) - Oggi è toccato a me, domani toccherà a qualcun'altro. Non è importante chi segna, l'importante è vincere e oggi era fondamentale. Mancavano giocatori importanti, ma chi ha giocato ha dato il massimo. È un'iniezione di fiducia per tutto il gruppo».

Il calendario è fitto. Giocare ogni 3 giorni si fa sentire...? «Non direi, anche perché tutte le squadre sono al nostro stesso livello, con le stesse fatiche. Siamo professionisti, cerchiamo di dare sempre il 100% e in questa “strana” situazione ci adattiamo. Se a settembre dovesse presentarsi la medesima situazione... ci adatteremo».

Ti-press (Alessandro Crinari)