Ufficiale, Bottani firma fino al 2024: «Ferma volontà di continuare insieme»

LUGANO - Ora è ufficiale: Mattia Bottani resterà a Lugano per altre quattro stagioni. Il 28enne, cresciuto nelle giovanili bianconere, ha firmato fino al 2024. In Super League, sin qui, il ticinese ha totalizzato con il Lugano 92 presenze condite da 15 gol.

Ecco il comunicato del club bianconero:

Il Lugano conferma le indiscrezioni giornalistiche delle ultime ore ed è lieta di annunciare che Mattia Bottani ha rinnovato il proprio contratto con i bianconeri fino al 30.06.2024. La firma è per la verità già stata apposta da diversi giorni ma, in accordo con il calciatore, si voleva inizialmente attendere la fine di questa emergenza sanitaria e la ripresa delle attività per darne notizia.

Mattia, cresciuto nelle giovanili bianconere e anima ticinese della nostra squadra, ha vestito i nostri colori per tutta la sua carriera, a parte una breve parentesi a Wil nella stagione 2016/17; è stato uno dei protagonisti della cavalcata che ci ha riportato nella massima serie del calcio svizzero nella stagione 2014/15 e dal ritorno in Super League ha collezionato 92 presenze condite con 15 segnature. Si è distinto inoltre in entrambe le campagne europee, in particolar modo con i due gol realizzati nel girone di Uefa Europa League 2017/18.

Un prolungamento così lungo, in un momento non facile come questo, testimonia la ferma volontà, di entrambe le parti, di continuare questo sodalizio vincente; la società esprime soddisfazione per questo rinnovo, augurando a Mattia di continuare a cogliere splendidi risultati con la nostra maglia.