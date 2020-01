Gattuso respira: il Napoli stende la Lazio e vola in semifinale

NAPOLI (Italia) - Il Napoli, almeno per una sera, torna a respirare. In piena crisi in campionato, gli uomini di Gattuso hanno sconfitto 1-0 la Lazio strappando il pass per le semifinale di Coppa Italia.

Ricca di emozioni la sfida del San Paolo, dove i partenopei sono passati subito in vantaggio con un'azione personale di Insigne (2'). L'immediata reazione dei biancocelesti - lanciatissimi in campionato - ha portato al rigore sbagliato da Immobile al 9'. Già al 19' il Napoli è poi rimasto in 10 per l'espulsione di Hysaj, ma al 25' si sono subito pareggiati i conti con il laziale Lucas Leiva spedito sotto la doccia. Nella ripresa, con la Lazio alla ricerca del pareggio, sono stati colpiti ben 4 ferri: pali di Milik e Mario Rui per i partenopei, traversa di Immobile e palo di Lazzari per la Lazio.

In semifinale il Napoli se la vedrà con la vincente di Fiorentina-Inter. Nel frattempo domani, all'Allianz Stadium, si affronteranno Juve e Roma. L'ultimo quarto di finale metterà di fronte Milan e Torino.

keystone-sda.ch (CIRO FUSCO)