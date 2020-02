Gigantesca Lara Gut: finalmente la vittoria

CRANS MONTANA – La discesa “di casa” ha portato bene a Lara Gut la quale, fatto tesoro delle delusioni del recentissimo passato, è riuscita a sfoderare una prestazione fantastica e, così, a cogliere il successo.

A Crans Montana la ticinese è stata semplicemente perfetta. Ha attaccato fin dai primi metri della prova, ha trovato le traiettorie giuste ed è stata velocissima. E per le rivali non c'è stato nulla da fare.

Sul podio, in seconda posizione, è salita l'ottima Corinne Suter, che ha però incassato un distacco di 0”80 dalla connazionale. Terza piazza per l'austriaca Stephanie Venier. Una buona gara, tra le rossocrociate, l'ha completata pure Joana Haehlen, capace di chiudere nella top-10 (+1”35). Piazzamento nella top-20, invece, per Wendy Holdener, giunta a 1”98 da Lara, e Priska Nufer, che ha chiuso a 2”13 da una Gut che in Vallese ha trovato la 25esima vittoria in carriera (l'ultima arrivò nel superG di Cortina nella stagione 2017/18).

È la svolta dell'annata? È piuttosto la prova del fatto che la 28enne ha ancora parecchie cartucce da sparare. È un nuovo punto di partenza.

keystone-sda.ch / STR (Gabriele Facciotti)