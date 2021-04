Il Dog Park di Agno è una realtà

AGNO - ViviAgno e Lega-UDC, in collaborazione con AnimalLife Ticino e con la disponibilità di una nota azienda del Comune, hanno trovato un’area di svago ideale per l’apertura di un Dog Park pubblico ad Agno. Nei prossimi giorni, il capo dicastero Opere Pubbliche, ing. Andrea Bernasconi, porterà in Municipio la bozza di convenzione elaborata dalle parti per essere finalizzata e formalizzata.

In Ticino ci sono 32’200 cani, con relative Leggi, Regolamenti e Direttive cantonali, ma mancano spazi adeguati sui quali poter svolgere le attività cinofile in totale sicurezza: dal semplice e libero movimento dei cani durante il gioco, allo svolgimento di corsi cinofili di base o avanzati. Il Comune di Agno ha un’Ordinanza sulla custodia dei cani con la quale, oltre a riscuotere la tassa sui cani, ha previsto delle apposite aree di svago a loro riservate, che purtroppo ancora oggi non ci sono. I nostri “concittadini a quattro zampe” partecipano alle finanze del nostro Comune ma non dispongono - benché previsto e necessario - di uno spazio a loro dedicato. Sono anni che la situazione è nota a tutti, ma, nonostante le numerose richieste da parte dei cittadini, purtroppo nulla è stato fatto.

Finalmente, lo spunto di ViviAgno con la collaborazione di Lega-UDC, consente di raggiungere un piccolo ma significativo obiettivo prima ancora dell’inizio della prossima legislatura, a dimostrazione che poche parole, un sano senso pratico, la conoscenza del territorio e la collaborazione politica sui singoli temi permettono di trovare ottime soluzioni.