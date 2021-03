Grazie agenti!

LUGANO - Sarò di poche parole rispetto a qualsiasi altro intervento.

GRAZIE a quelle pattuglie che hanno fermato 400g di cocaina, secondo le informazioni di tio.ch del 25.03.2021. Queste pattuglie rappresentano con orgoglio tutte le pattuglie che sono al servizio del bene comune di Lugano.

Facciamo due calcoli, 400g sono circa 400 bolas che girano da mano a mano, e che vengono divise poi a 0.3g per sniffata che equivalgono a circa 1333 sniffate. 1333 corrisponde al numero di abitanti di un piccolo quartiere di Lugano, e questo è solo UN fermo di una pandemia che resta al di sotto dei riflettori.

Ringrazio quegli agenti che ogni giorno abbassano la probabilità che i bambini/ragazzi di ogni genitore compreso me, entrino a contatto con sostanze che possono distruggerli e rovinarli per il resto della loro vita.

Mi piacerebbe come cittadino e come padre (e anche madre, visto che mia moglie acconsente e non si tira indietro) vedere un sostegno più reale e concreto a quelle persone che ogni giorno si mettono al servizio del bene della città di Lugano in questo ambito, che comprende i volontari civili, i soccoritori, e infine ma assolutamente non ultima la Polizia comunale come quella cantonale!

Grazie e bravi per l'ottimo risultato, vi auguro un'ulteriore buona caccia! ...e invito ogni altro candidato di qualsiasi partito che ha a CUORE il comune di Lugano a fare altrettanto!