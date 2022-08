Bimbi allo specchio: il test della macchia

Avete mai pensato che le impronte lasciate dalle vostre creature sullo specchio (magari appena pulito!) siano tracce delle loro scoperte? In effetti è proprio di questo che si tratta perché proprio davanti allo specchio i piccoli scoprono una nuova dimensione che è quella del proprio riflesso. Ovviamente il riconoscimento della propria immagine riflessa non è immediato ed i primi tempi il piccolo di casa si troverà al cospetto di una figura che gli sembrerà quella di un altro bambino con il quale tenterà di entrare in contatto pigiando le dita sulla superficie riflettente ed elargendo smaglianti sorrisi e baci. In quel mosaico di impronte c’è tutta la sorpresa e la scoperta di ogni bimbetto che impara a riconoscere se stesso attraverso nuovo, dopo essersi meravigliato per aver visto l’immagine della sua mamma improvvisamente sdoppiata.