Escursioni in montagna: il bambino dove lo metto?

Chi non pratica trekking o escursionismo in montagna difficilmente potrà interrogarsi sull’utilità di dispositivi specifici per svolgere queste attività in compagnia dei propri bambini. Quando i piccoli sono abbastanza grandi da poter affrontare sentieri adeguati sulle proprie gambette, infatti, il quesito non si pone, mentre negli altri casi è necessario interrogarsi sulla validità degli zaini porta bambino da montagna. La loro diffusione è simile a quella delle fasce porta bebè usate dalle mamme africane, asiatiche o sudamericane che imbracano il piccolo legandolo in modo aderente al proprio corpo, sulla spalla o sul petto, così da poterlo portare con sé rispettivamente al lavoro o in passeggiata. A differenza del kanga/mei tai/rezobo (il nome della fascia rispettivamente in Kenya, Cina e Messico), però, lo zaino porta enfant da montagna ha una struttura rigida che deve coniugare sicurezza e comodità per il piccolo ed anche per l’adulto che lo trasporta. Aspirando a queste due condizioni, bisognerà rispettare alcuni aspetti fondamentali.