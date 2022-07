Dal bavaglino al tovagliolo: il bon ton dei bambini a tavola

Il bambino nel seggiolone domina il mondo della tavola e richiede un assetto da combattimento non indifferente per fronteggiare le sperimentazioni compiute a suon di manine nei piatti e cibo sparso ovunque. In questi casi il bavaglino diventa dotato di maniche per coprire busto e braccia e limitare i danni delle macchie e può essere utilizzato anche per le attività creative con colori o colla. Dopo la fase della manipolazione del cibo, che consentirà al piccolo di sviluppare un rapporto positivo con esso e di spedire schizzi di pappa in ogni angolo della cucina, si arriva alla sperimentazione delle prime posate cominciando con un cucchiaio morbido: questo, ovviamente, non riduce il rischio di sporcarsi e, quindi, il bavaglino rimane un alleato prezioso.