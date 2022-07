Libri personalizzati e bambini unici protagonisti

Intorno a questa idea si è sviluppato un vero e proprio business che offre diverse opzioni di prodotto finale che si rivela un regalo originale, un libro che racconta le magiche vicende di un eroe protagonista che altri non è se non il pargolo destinatario del libro. Decidere di regalare un libro personalizzato al proprio bambino è sicuramente l’occasione in più per farlo sentire speciale ed unico e per donargli una parentesi di straordinaria emozione. Le possibilità in rete sono numerose ed ognuna offre l’opportunità di elaborare una storia per un bimbo, per fratelli e sorelle, per amici. I piccoli sono al centro del racconto e la storia della quale diventano protagonisti è esclusivamente loro grazie all’inserimento del loro nome e delle loro caratteristiche. Una dedica scritta da chi sceglie di regalare il libro personalizzato, inoltre, lo rende ancor più esclusivo e personale. Da sperimentare almeno per l’originalità.