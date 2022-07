Infradito: sono pericolose per i bambini?

I bambini un po’ più grandi, invece, possono anche utilizzare le infradito destinandole, però, ad un esclusivo utilizzo in spiaggia o in piscina. La struttura e la conformazione delle ciabattine, infatti, non sono indicate per passeggiare o andare in bicicletta, attività per le quali è preferibile indossare scarpe con i lacci o tradizionali sandaletti. Le infradito sono molto leggere e non garantiscono il giusto sostegno al tallone ed all’arco plantare impedendo ai bambini di correre e giocare comodamente e costringendoli ad assumere strane posizioni con le dita per evitare che le ciabattine si sfilino. Per la corretta posizione dei piedi, i pargoli necessitano di scarpe a pianta larga e del giusto numero per garantire la necessaria aderenza al piede. In piscina è buona norma indossare sempre un paio di ciabattine, anche infradito, per evitare il rischio di contrarre funghi che proliferano facilmente negli ambienti umidi e caldi.