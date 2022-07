I falsi miti sulla crosta lattea

Il fenomeno rappresenta una variante della dermatite seborroica sulla quale incidono particolarmente gli ormoni materni che stimolano la produzione del sebo favorendo la proliferazione del fungo della malassezia che trova ambito fertile a causa dello squilibrio della flora batterica della cute. La crosta lattea è destinata a scomparire spontaneamente al massimo entro l’anno di vita, in caso contrario è necessario consultare il medico per trattare adeguatamente il fenomeno. La valutazione del pediatra sarà indispensabile anche in presenza di manifestazioni diverse dalle squame tipiche della crosta lattea: croste, lesioni, vescicole, pelle ruvida e rossa, con sensazione di prurito potrebbero indicare una dermatite atopica. Cosa fare in presenza della crosta lattea? Niente altro che una pulizia corretta.