Mamma, ho preso l’aereo!

Dopo la pandemia il mondo sembra essere tornato alla normalità e, se non fosse per l’eco di una guerra sempre più assurda, si potrebbe persino essere sereni. Tra le notizie di cronaca e le giornate sempre più lunghe e calde, si ha voglia di viaggiare e ci si proietta verso i programmi vacanzieri che non escludono spostamenti in aereo. Tutto normale, insomma, se non fosse per qualche dubbio che assale le coppie con figli piccoli o neonati al primo volo. Diventa utile qualche chiarimento, ferma restando l’utilità di parlare con il proprio pediatra per valutare l’opportunità di affrontare un viaggio in aereo con la baby prole. Senza controindicazioni per motivi di salute, anche i neonati possono viaggiare in aereo e se hanno meno di 7 giorni dovranno essere muniti di un certificato di idoneità al volo redatto dal pediatra. Ogni compagnia aerea ha i propri parametri riguardanti l’età minima per volare ed è quindi opportuno informarsi per tempo. Sino a due anni i bambini viaggiano in braccio ai genitori a meno che non si chieda di poter utilizzare l’apposito seggiolino a disposizione sull’aereo o, se possibile, portare il proprio se compatibile con gli attacchi presenti in cabina.