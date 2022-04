Sicurezza domestica a misura di bambino

Che tenerezza i bambini che gattonano o muovono i loro primi passi! Traguardi importanti del loro sviluppo che coincidono inevitabilmente con la scoperta di ante e cassetti che si aprono, strani buchi posti in fila nei muri, cavi elettrici che spuntano dietro i mobili e così via: un mondo da scoprire per i pargoli curiosi, un elenco di pericoli da scongiurare per i genitori. La libertà di movimento dei bambini, infatti, corrisponde al tempo della messa in sicurezza della casa con una serie di congegni studiati proprio per evitare che quelle manine sante e paffute rimangano schiacciate in uno sportello della cucina o infilino una matita in una presa elettrica. Una casa sicura per i più piccoli, quindi, deve essere organizzata in modo tale da prevenire possibili incidenti domestici, più frequenti di quanto si possa immaginare. Superati i primi mesi del pargolo e le relative precauzioni che vanno dall’attenzione sul fasciatoio, alla giusta temperatura del latte nel biberon e dell’acqua per il bagnetto, si arriva alle fasce di età più impegnative. Tra i 6 e i 9 mesi, infatti, il pupo muovendosi a gattoni riesce a raggiungere mobili ed oggetti che inevitabilmente e paradossalmente attirano la sua attenzione diventando potenziali pericoli per parti sporgenti o contenuti.

È questo il momento di sfoderare le protezioni pesanti: via libera, quindi, ai sistemi di bloccaggio di apertura ante e cassetti così da impedire al piccolo di raggiungere oggetti taglienti, detersivi o prodotti potenzialmente tossici o di farsi male schiacciandosi involontariamente le dita. Detergenti, insetticidi, alcolici e farmaci dovranno essere resi irraggiungibili anche per i bambini tra i 12 e i 18 mesi ed a tal fine saranno utili blocca porte e blocca serrature. Indispensabili anche i paraspigoli per prevenire incidenti da andature ancora barcollanti. Tra i 2 e i 3 anni continua ad essere indispensabile chiudere a chiave porte e cassetti, mentre l’uso di cancelletti aiuta ad evitare i rischi legati alle scale e pellicole adesive sui vetri impedisce che cascate di frammenti taglienti in caso di urti accidentali. Con l’aumentare dell’età, anche l’ingegno dei pargoli migliora ed è per questo che è necessario prevenire ogni inconveniente che potrebbe scaturire dalla loro curiosità non supportata da sufficiente esperienza. Ma le chiusure di sicurezza rimangono uno degli elementi più importanti per la loro incolumità.

Ante di mobili e armadi, porte e finestra, ed ovviamente cassetti: tutto deve essere rigorosamente chiuso con l’ausilio dei numerosi dispositivi in commercio. Il blocca porte adesivo, per esempio, è tra i più utilizzati e consente di bloccare le ante interessate senza buchi e viti, al pari di quello a ventosa che però rischia di poter essere staccato dai bambini. I blocca ante regolabili, invece, consentono un ottimo adattamento ai diversi tipi di sportelli. Per i cassetti esistono sistemi di bloccaggio magnetici che si applicano molto semplicemente e garantiscono massima sicurezza e come tutte le chiusure di sicurezza esistono anche in versione da applicare all’interno del mobile così da rimanere invisibili. Il costo di questi dispositivi non può essere un deterrente e l’unico modo per provare a contenere i costi è quello di effettuare acquisti completi on line, così da cogliere l’opportunità di eventuali offerte, puntando sui kit completi e necessari per rimodulare la sicurezza domestica a misura di bambini in crescita.

TMT (ti.mamme team)

