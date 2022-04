Decorazioni a tema: anche a Pasqua alberi e ghirlande home made

Voglia di rendere tangibile l’aria di festa anche a Pasqua? Se proprio vi garba organizzare creare e poi disfare tutto e rimettere ordine l’ormai prossima ricorrenza è sicuramente una buona occasione per dare sfogo alla vostra fantasia coinvolgendo tutta la famiglia. Per non lasciare fuori dai giochi anche le mamme un po’ meno certosine, individuiamo qualche lavoro di decorazione a tema che coinvolga tutti. Coniglietti, uova colorate e pulcini la fanno da padroni nelle decorazioni pasquali, come simboli ormai convenzionali di questa festa soprattutto nell’immaginario infantile e con le giornate che si allungano e si riscaldano al sole anche la voglia di creare e donare colore alla casa o al giardino aumenta. Meglio sfruttare questa vena di entusiasmo, offrendo ad adulti e bambini l’opportunità di trascorrere del tempo insieme e divertirsi.

Per non ingrullire troppo tra cartoncini e colla o per agevolare la collaborazione dei bambini più piccoli, la scelta di decorazioni in legno da colorare con soggetti a tema sarà coinvolgente e poco faticosa. Ed i pargoli si divertiranno a personalizzare ogni formina con i colori preferiti e se un coniglio sarà viola o un pulcino verde fosforescente l’allegria sarà garantita e l’artista in erba gratificato. Con la collaborazione di mamma e papà, invece, i pargoli creativi potranno realizzare simpatici adesivi attacca e stacca per decorare porte, finestre e superfici varie. Cosa serve? Fogli di carta da lucido, pennarelli per vetro e disegni da copiare. Sulla carta da lucido bisognerà ricopiare i disegni (fatti dai piccoli o cercati in rete e stampati), colorarli con i pennarelli da vetro e lasciarli asciugare qualche ora. quando i colori saranno completamente secchi con l’aiuto di un taglierino si potranno staccare le sagome e divertirsi a distribuirle in tutta la casa.

Sulla scia delle abitudini natalizie, si potranno realizzare anche alberi e ghirlande di Pasqua ed anche in questo caso la fantasia ed il gusto dei bambini potranno essere protagonisti. Per l’albero pasquale servono alcuni rami di pesco spogli, ovetti di plastica da colorare, tempere ed animaletti a scelta tra pulcini, conigli, galline, farfalle. i bambini potranno dipingere le uova con i colori e le fantasie preferite e, quando i colori saranno secchi, si potranno appendere gli ovetti ai rami, sistemati in un vaso, con l’aiuto di nastrini colorati e poi aggiungere gli animaletti scelti per completare l’opera. Per le ghirlande di Pasqua il lavoro è simile rami di salice intrecciati o una bella ghirlanda già pronta saranno la base della decorazione finale. Sull’intera circonferenza della ghirlanda o solo sulla parte opposta all’appendino, si potranno applicare ovetti decorati, animaletti a tema, ma anche fiori per quel tocco primaverile che rallegra anche l’umore. E buona Pasqua!

TMT (ti.mamme team)

