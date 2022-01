Riparte la programmazione di Minimusica per i più piccoli

Mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 14.00 (e alle 16.00) al Teatro dell’Oratorio parrocchiale di Salita alla Motta nel cuore di Bellinzona verrà rappresentato lo spettacolo “Diritti e rovesci” della Compagnia Teatro Tan di Biasca. Lo spettacolo, che vede in scena gli attori Christian Pezzatti e Aldo Bettosini, dura 45 minuti ed è adatto per un pubblico di giovanissimi in età a partire dai 4 anni.

In scena la storia di un ragazzino, di nome Martino, che possiede molti giocattoli e passa le giornate a giocare in camera. Qualche volta chiede aiuto al papà, che però è troppo indaffarato. Un giorno Martino, facendo i capricci, si fa comperare la playstation.

Purtroppo c’è sempre qualche cosa che non funziona: un tasto, modello sbagliato, schermo in bianco e nero, il cavo difettato. Le richieste di Martino diventano così insistenti che il papà inizia a portargli regali in continuazione. Quando Martino se ne accorge è troppo tardi: i regali l’hanno completamente sommerso. Affiora la paura di restare solo, di aver perso il contatto con la realtà, con le cose preziose, importanti. Martino si rende conto che le cose non vanno bene, ma purtroppo il papà si è già trasformato in un robot: continua a organizzare feste di compleanno, promettere regali. Non resta che togliergli le batterie! Martino riesce a risvegliare il papà da questo incubo, incominciano a giocare insieme e a ricostruire una vera relazione.

Per ulteriori informazioni: www.teatrotan.ch o www.minimusica.ch

Prezzi d’entrata al teatro: CHF 3.- i bambini e CHF 5.- gli adulti. Il tutto nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid: per accedere, quindi, chi ha più di 16 anni dovrà presentare il Certificato Covid (2G: avvenuta vaccinazione completa o guarigione da meno di sei mesi) in formato digitale o cartaceo con un documento d’identità.

Prossimi appuntamenti in cartellone:

- venerdì 4 febbraio 2022: dagli 11 anni “Le mille e una notte” Scintille Locarno;

- mercoledì 16 febbraio 2022: “Monogatari, storie di pioggia” Pan Lugano;

- mercoledì 16 marzo 2022: “Giardino di carta” Fauni Locarno;

- venerdì 1 aprile 2022: dagli 11 anni “Humus” Moira Dellatorre Avegno;

- mercoledì 27 aprile 2022 (riserva 4 maggio):Festa finale al Castello Montebello.