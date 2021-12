Natale a Càsoro, tra mercatini e spettacolo per bambini

Sabato 4 dicembre, dalle 15.00 alle 21.00, prenderà vita nel parco della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro a Figino, un mercatino natalizio con tanti espositori di prodotti artigianali, ma anche animazioni per tutta la famiglia ed un ricco punto ristoro.

Programma:

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare il mercatino e sostare presso il punto ristoro dove assaggiare deliziose crêpes o una cioccolata calda, brindare con vin brûlé e cenare con polenta accompagnata da spezzatino o gorgonzola.

Alle 15.00, andrà in scena lo spettacolo per tutta la famiglia "Il BU!" nella sala teatro. Subito dopo, alle 15.45, San Nicolao verrà a far visita con i suoi doni per tutti i bambini.

Nel corso della giornata, le note del Duo Insubres, composto da cornamusa e fisarmonica, riempiranno l'atmosfera di allegria e, al calar della sera, sarà possibile ammirare le suggestive proiezioni di luci a cura di Roberto Mucchiut.

L’evento è all’aperto e l'entrata è libera ad eccezione dello spettacolo per bambini "Il BU!".

Per prenotazioni scrivere a info@fondazioneteatro.ch o chiamare allo 091 995 11 28.