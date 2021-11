Parchi divertimento: libertà e sicurezza per tutta la famiglia

Ce ne sono tanti, anche tematici, ed attraggono indistintamente bambini e adulti: sono i parchi di divertimento che in estate si contendono l’interesse delle famiglie con i parchi acquatici. Programmare una o più giornate in questi luoghi di divertimento è un passaggio inevitabile, prima o poi, ma per rendere piacevolmente indimenticabile quel giorno è importante tenere a mente alcuni accorgimenti. Per la sicurezza dei piccoli e la serenità dei genitori è fondamentale stabilire, in base all’età dei pargoli, alcune regole da rispettare necessariamente. Prima di tutto è fondamentale che i pargoli siano anagraficamente in grado di comprendere le raccomandazioni così da essere certi che le rispettino sempre e comunque. Un bimbo troppo piccolo può essere un’incognita in termini di obbedienza e, quindi, è preferibile accompagnarlo ovunque senza perderlo mai di vista.

La giusta distanza è il confine tra sicurezza e libertà che consente al bambino un po’ più grande di divertirsi ed alla mamma o al papà di averlo sott’occhio, sicuri che non si allontanerà senza prima avvisare gli adulti ed avere il loro consenso. Un luogo tanto ampio e con un gran numero di estranei intorno richiede tanta responsabilità anche nei piccoli a cominciare dalla prontezza nel chiedere aiuto nel caso si perdano, ma per godere pienamente di una giornata di divertimento è bene condividere tutto il tempo in famiglia, così da scongiurare qualsiasi rischio. Per rendere perfetto il giorno si potrà anche acquistare i biglietti online, leggere le recensioni del posto, evitare i giorni feriali, frequentare ristoranti e fast food in loco prima o dopo l’orario di punta e trattenersi sino alla chiusura per sfruttare l’ultima ora con meno calca ed attrazioni più libere. Queste astuzie aiutano sempre ad ottimizzare il tempo a disposizione e ad evitare imprevisti.

TMT (ti.mamme team)

