I mostri di gomma di Halloween

I bambini, si sa, adorano realizzare tutto ciò che la loro mente fantastica riesce ad immaginare. Con la loro fantasia creano oggetti che chiamare lavoretti è assolutamente riduttivo perché, in realtà, si tratta di opere d’arte, a volte un po’ sbilenche, ma sicuramente ricche di un significato tutto speciale. Ed ogni occasione è buona per dilettarsi in queste attività creative e, visto che le ricorrenze non mancano, tutto l’anno diventa fucina di idee. Halloween compreso! Come si potrebbe sfuggire, infatti, al fascino pauroso della festa più spaventosa in occasione della quale trova spazio la fantasia più spettrale. Il 31 ottobre si assiste, così, ad una mostra a tema fatti dalle manine laboriose dei bambini entusiasmati dall’idea di usare cartoncini colorati, forbici, colla e tempere. La zucca è sicuramente l’emblema di halloween: da intagliare, da ritagliare o da disegnare, farà bella mostra in ogni decorazione. Ma non è l’unico soggetto tipico, ovviamente. Anche fantasmi e pipistrelli hanno il loro ruolo, insieme a streghe e gatti neri. Sacchetti di carta bianchi arricchiti da occhi e bocche diventano simpatici fantasmini, così come i lecca lecca rivestiti da tovagliolini bianchi fermati da un nastrino nero.

Un festone con questi originali spettri è una simpatica decorazione, accanto alla quale possono trovare posto le lanterne realizzate con barattoli di vetro decorati. I contenitori degli omogeneizzati, per esempio, possono essere colorati con la tempera arancione e poi decorati per somigliare a piccole zucche da appendere dopo averle riempite con una candelina tea light. Anche sagome di pipistrelli e gatti, realizzate con il cartoncino nero, potranno essere incollate sui barattolini allo stesso scopo. Decorative sono anche le ragnatele realizzate con bastoncini di legno colorati e rivestiti con del cordoncino nero, mentre per un lavoretto davvero particolare si potrà optare per o mostri di gomma. Per realizzarli servono guanti di gomma da cucina – quelli per lavare i piatti per intenderci -, feltro bianco e nero e fili di lana colorata. Dalla parte interna del guanto, ogni dito avrà un occhio di feltro e ciuffi di capelli realizzati con la lana, mentre al centro del palmo ci sarà la bocca sorridenti con i dentini.

TMT (ti.mamme team)

